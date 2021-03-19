Вячеслав Бурков вернулся в Пермский район

Бывший руководитель Большесосновского муниципального района Вячеслав Бурков покинул должность заместителя директора ПКГУП «Автовокзал» по правовым вопросам. Об этом сообщили на краевом предприятии. Господин Бурков трудоустроился в ПКГУП в начале декабря 2020 года. Сам он не пояснил “Ъ-Прикамье”, почему принял решение об увольнении.

По данным “Ъ-Прикамье” господин Бурков устроился замглавы Култаевского сельского поселения.

Вячеслав Бурков руководил Большесосновским районом с конца 2017 по конец 2019 года. Он покинул пост досрочно из-за конфликта с местным земским собранием.Ранее господин Бурков работал советником председателя заксобрания Пермского края, председателем регионального молодежного парламента, директором по безопасности муниципального предприятия «Пермгорэлектротранс», являлся депутатом земского собрания Пермского муниципального района.