В Татарстане еще четыре человека умерли от коронавируса

Минздрав Татарстана сообщил еще о четырех случаях смерти от COVID-19. Речь идет о двоих мужчинах 1932 и 1941 годов рождения и двух женщинах 1947 и 1961 годов рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован»,— отметили в министерстве.

По состоянию на 18 марта, по официальным данным, в регионе умерли от коронавируса 392 человека из 18 879 инфицированных.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"