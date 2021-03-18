В Татарстане еще четыре человека умерли от коронавируса

Минздрав Татарстана сообщил еще о четырех случаях смерти от COVID-19. Речь идет о двоих мужчинах 1932 и 1941 годов рождения и двух женщинах 1947 и 1961 годов рождения.
«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован»,— отметили в министерстве.
По состоянию на 18 марта, по официальным данным, в регионе умерли от коронавируса 392 человека из 18 879 инфицированных.
Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»