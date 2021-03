Альбомы марта

Кен Хенсли My Book Of Answers

Издатель Cherry Red Records

Ли Керслейк Eleventeen

Издатель Lee Kerslake

Прошлой осенью ушли из жизни два участника золотого состава группы Uriah Heep — барабанщик Ли Керслейк и клавишник Кен Хенсли. Теперь вышли их посмертные альбомы. «My Book Of Answers» интриговал больше. Незадолго до смерти Кен Хенсли сообщил, что записывает новый материал на стихи «замечательного русского друга». Поклонники заволновались: уж не вездесущий ли Михаил Гуцериев дотянулся? Но автором текстов оказался другой, менее известный, но тоже предприниматель — Владимир Емелин. Песни же оказались вполне стандартным хард-роком с эпичными партиями клавишных. Ли Керслейк тоже записал несколько предсказуемых хард-роковых пьес для дебютного альбома «Eleventeen». Но его обаяние заключено в легкомысленной вещи «Port And A Brandy», в которой Керслейк играет на пианино и поет, как коллега-барабанщик Ринго Старр, и в проникновенной балладе «You’ve Got A Friend». «Eleventeen», записанный, когда автор уже практически не вставал с больничной койки, оказался глубже, мудрее и лиричнее, чем альбом экс-партнера, который колесил по Европе до последних дней.

ken-hensley.com

leekerslake.com

Святослав Вакарчук Оранжерея

Издатель Суперсиметрiя

В феврале на YouTube появился украинской группы «Океан Ельзи» на новую песню «#БезТебеМенеНема». Песня располагала к танцам, а героями клипа стали самые натуральные котики. Это было совсем не похоже на обстоятельный стадионный рок OE. Но продолжения пока не последовало. Вместо нового альбома ОЕ вышла третья сольная пластинка лидера группы Святослава Вакарчука. Записана она также с музыкантами ОЕ, а женские вокальные партии исполнила Виталина Мусиенко, выигравшая один из сезонов украинского «Голоса» в составе команды Вакарчука. В его комментариях к «Оранжерее» говорится, что эти песни созданы во время записи нового альбома ОЕ, но как бы для другой, камерной ситуации, не для легендарного стадионного состава, а для ансамбля уличных музыкантов. Сердце альбома — песни «Без причин» и «Знову», но почти весь материал альбома — настоящий сочинительский мастер-класс. На «Оранжерее» записаны не только лучшие песни сольного каталога Вакарчука, но и в принципе лучшие его песни за много лет. Даже непонятно, чего теперь ждать от полноценного альбома «Океана Ельзи».

okeanelzy.com

Элис Купер Detroit Stories

Издатель earMusic

21-й альбом Элиса Купера вышел 26 февраля и спустя неделю возглавил билбордовский Top Album Sales — список альбомов, которые лучше всего продаются на физических носителях. Несмотря на название города в заголовке, новый альбом шок-рокер начал с песни «Rock’n’Roll» нью-йоркской группы The Velvet Underground. Но в целом альбом, конечно, гимн Детройту: здесь слышны отголоски протопанка The Stooges, есть каверы на MC5 и Боба Сигера, но присутствуют и мотивы студии Motown, которая также базировалась в Детройте. Для большей аутентичности Купер позвал в студию участников первого состава группы Alice Cooper, а также Уэйна Крамера из MC5, Марка Фарнера из Grand Funk Railroad и известных детройтских сессионных музыкантов Стива Хантера и Пола Рэндольфа. На двух песнях отметился блюзовый титан Джо Бонамасса, а партию ударных в песне «Shut Up And Rock» записал участник U2 Ларри Маллен-мл. — к удивлению как поклонников U2, так и фанатов Купера. «Detroit Stories» — не столько хоррор, сколько рок-н-ролл самого заразительного толка. В 73 года так играют немногие.

alicecooper.com

Mika Vino Мир другой

Издатель Gazgolder

Большие рекорд-компании теперь редко берут под крыло музыкантов с гитарами. Боссы индустрии ищут то, что «выстрелит» в стриминге, а песни, которые начинаются с гитарного вступления, едва ли встретишь в популярных плейлистах. Тем более удивительно, что дебютный альбом молодого рок-артиста по имени Mika Vino выпустил Gazgolder — компания, которая ассоциируется прежде всего с хип-хопом. Раньше Mika Vino пел по-английски и играл вполне обаятельный прозападный инди. Теперь он написал русские тексты и придумал музыку, которая неизбежно отсылает к местным авторитетам — «Мумий Троллю» и почти забытым группам вроде «Братьев Грим», «Сегодня ночью» и «Токио». Это не просто рок, но еще и немного ретро. Музыкант и сам это прекрасно осознает: «Я хотел звучать как чувак из Doors. 21-й век, здесь другой запрос. Может, не дорос» («Состояние льда»). Слышно, что у артиста очень много энергии и желания, к тому же песню «Ау, Москва!» серьезно раскрутили на YouTube. К следующему альбому он точно наберется опыта и зазвучит как настоящий блюзмен. К тому же у него прекрасный продюсер — Антон Макаров, чья группа «Диктофон» также понемногу набирает вес.

vk.com/mikavino

Серж Танкян Elasticity

Издатель Alchemy Recordings

16 лет фанаты группы System Of A Down ждут, что вот-вот еще чуть-чуть — и выйдет ее долгожданная новая пластинка. Но музыканты то и дело сворачивают с маршрута, и появляется очередной сольный альбом или коллаборация вроде Scars On Broadway (Дарон Малакян плюс Джон Долмаян). Но в 2020-м SOAD выпустили две новые песни — «Protect The Land» и «Genocidal Humanoidz», появление которых очевидно спровоцировано армяно-азербайджанским конфликтом, иначе под шапкой SOAD еще долго ничего бы не вышло. Вот и новые песни солиста SOAD Сержа Танкяна готовились вроде бы для альбома группы, но в итоге вышли на EP «Elasticity». Заглавная песня стала сенсацией в России — на нее сняли в Москве, а в главной роли снялась Александра Бортич. «Elasticity» — типичное для SOAD сочетание тяжелых гитар, армянской распевности и опереточных акцентов и не разочарует поклонников группы ни на йоту. Но SOAD любят за то, что весь этот кипучий креатив льется через край, превращаясь в театр абсурда. Танкян не впадает в истерику, для него очень важно не потерять в музыке политическую ноту, и новый EP — это практически политинформация с гитарами.

serjtankian.com

Pharaoh Million Dollar Depression

Издатель Dead Dynasty

Кажется, песня «Пять минут назад» была вечность назад, как и интервью Дудю, дружба со Шнуром и фото в инстаграме со светскими львицами. Сегодня 25-летний Pharaoh, он же Глеб Голубин,— человек из прошлого. Вернее, из прошлого музыка, с которой он ассоциируется. Предыдущий альбом Pharaoh выходил всего год назад, но остался в тени Моргенштерна и хитов из TikTok. Судя по новому альбому «Million Dollar Depression», Pharaoh обратился к поп-эмо, а от него же прежнего остался автотюн и еще пара рудиментов. Издатели сообщают, что среди источников вдохновения музыканта теперь числятся Боб Дилан, Rammstein и Земфира. Но прежде всего Глеб, как и положено его сверстникам, чтит покойного Тентасьона и внимательно слушает парня по имени Yungblud. Святую любовь русских людей к Nirvana тоже никто не отменял — музыкант цитирует «Something In The Way» в треке «Печаль со знаком 8». Pharaoh образца 2021-го — нормальный поп-артист с прозрачной системой референсов и имитацией могильного холода в аранжировках. Для тех, кто ценил в Pharaoh провокацию, на альбоме есть сексистский боевик «Судный день». Ультрафеминистки должны обратить на него особое внимание.

pharaoh.ru

Ашникко Demidevil

Издатель Parlophone Records

Ашникко (Эштон Николь Кейси) стала популярной благодаря песне «Stupid», разошедшейся в TikTok в 2019-м, после выхода EP «Hi. It’s Me». Новый релиз, строго говоря, тоже не альбом, а микстейп. Для этого формата характерно обильное использование чужих партий — и здесь действительно большой список авторов, а на переднем плане вместе с главной героиней появляется несколько именитых коллег. Совместная с Граймс работа под названием «Cry» наделала шума в прошлом году: на песню был леденящей кровь вариацией на тему японских манга, хоррор-ремейком старых видео Глюкозы, случившимся в параллельной вселенной. Но сама песня была важнее клипа. Сухой напряженный бит, острые гитарные врезы, драматичный припев — на этом фоне эльфийское пение Граймс отнюдь не выглядело предметом первой необходимости. Прочий материал микстейпа, включая дуэты с Келис и Princess Nokia, гораздо ближе к обычному поп-трэпу. Однако для Ашникко важно сохранять в треках атмосферу хоррора.

Только в скейт-панковском треке «L8r Boi» она немного ослабляет хватку. А в финальном номере под названием «Clitoris! The Musical» появляется нечто похожее на иронию.

ashnikko.com

Алексей Айги и ансамбль 4’33" Alcohol

Издатель SoLyd Records

Скрипач и композитор Алексей Айги выпустил первый за девять лет альбом «Alcohol». Его ансамбль 4’33" и так традиционно ассоциируется с балаганом, а название пластинки вообще уносит куда-то в сторону Кустурицы с Бреговичем. Первая же композиция «Equus» отчасти оправдывает это предчувствие, в ней даже имеется вокал — вдохновенная абракадабра трубача Андрея Гончарова. Однако единой концепции в «Alcohol» нет: по словам автора, этот альбом — «greatest hits последних лет группы». Если вы не видели фильмов и спектаклей с этой музыкой, ничего страшного. «Alcohol» — это оздоровительная инструментальная музыка без неожиданных поворотов сюжета. К шестому треку «Loft» выясняется, что под 4’33" можно даже танцевать на дискотеке. Ансамбль 4’33" пользуется уважением в академической и джазовой среде, но с концертами у него всегда проблемы, а промоутеры не знают, как их решить: это вроде как серьезная музыка, ее надо в креслах слушать. Но «Alcohol» говорит нам, что 4’33" вполне нормально расположить в программе какого-нибудь уютного летнего фестиваля между «Вежливым отказом» и Optimystica Orchestra. Когда-нибудь такое обязательно случится.

vk.com/aigui

Balthazar Sand

Издатель Play It Again Sam

К 2021 году мир уже успел забыть Ждуна — персонажа-мем голландской художницы Маргрит ван Бреворт, который был очень популярен пять лет назад. Между тем смиренное ожидание неизбежной и непрогнозируемой участи — вполне удачный образ именно для наших смутных времен. Видимо, так же рассудили бельгийцы из группы Balthazar — и поставили его на обложку своего нового альбома «Sand». Здесь звучит элегантный, вкрадчивый поп для взрослых, у которого всегда есть преданная аудитория в России. Нельзя сказать, что музыка Balthazar как-то ощутимо меняется от альбома к альбому. На первый взгляд, на «Sand» чуть больше движения, чем обычно, но настоящими Scissor Sisters им не стать, да им и не больно-то хотелось. Их образцы — скорее, Laid Back и Belle And Sebastian. Balthazar больше занимают приятные детали вроде соло на перкуссии в песне «Linger On» или струнных в «Passing Through». От всего альбома «Sand» веет неслучившимся отпуском, и если вы спросите, чего ждет Ждун на обложке, то ответ, скорее всего,— когда откроют все авиарейсы.

balthazarband.com

Радар Очевидное и невероятное

Издатель Warner Music Russia

NDRMDCH Текущее

Издатель NDRMDCH

Взлет популярности группы «Ленинград» в середине 2010-х произвел сильное впечатление, но еще сильнее впечатляет то, как быстро этот бренд теряет свои позиции. Тем временем трубач Роман Парыгин с экс-коллегами по «Ленинграду» собрал группу «Радар», которая выпустила альбом с гостевыми вокалистами — Васей Васиным, Александром Васильевым, Константином Кинчевым, Евгением Федоровым и рэпером ST. Духовая секция, как и в «Ленинграде», дает краску эстрадных оркестров 1970-х, а гости, похоже, искренне рады, когда господин Парыгин буквально за ручку выводит их за рамки привычных амплуа. Концерты «Радара» тоже радуют, даже без гостей у микрофона. А если кто скучает по звуку позднего «Ленинграда» с женским вокалом, то можно послушать альбом Андрея Антоненко, известного также как Андромедыч или же NDRMDCH. В «Ленинграде» он отвечал за тубу и еще целый ряд инструментов. Его альбом «Текущее» звучит как собрание заготовок к неслучившимся синглам «Ленинграда». Хорошо, что они не случились, но, с другой стороны, у «Ленинграда» бывали песни, которые не тянули даже на этот уровень.

vk.com/radarspbru

vk.com/ndrmdch