Смольный установил величину прожиточного минимума

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о прожиточном минимуме за четвертый квартал 2020 года.

Как сообщается на сайте Смольного, он установлен в размере 11 910 рублей 40 копеек. Для трудоспособного населения минимум утвержден в размере 13 073 рублей 80 копеек, а детей — 11 607 рублей 50 копеек. Для пенсионеров он составил 9 664 рублей 10 копеек.

Прожиточный минимум в Петербурге выше федерального на 250 рублей, по стране он установлен в размере 11,65 тыс. рублей на человека, а для трудоспособного начеления — 12 702.