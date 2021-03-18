Время новых возможностей

Фото: Сбербанк

V ежегодная конференция «СберВЭД. Сила возможностей» прошла в онлайн-формате. Ее организаторы и участники обсудили перспективы российских несырьевых товаров на международном рынке и инструменты продвижения на внешние рынки в новой постпандемической реальности.

Как отметил модератор конференции - Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис, «мы очень хотели бы, чтобы состоявшийся на форуме разговор оказал максимальную практическую пользу предпринимателям». С этой целью в импровизированную студию Сбера были приглашены «капитаны» большого и малого бизнеса, которые добились успеха на экспортном направлении в сложных условиях пандемии. Они на деле доказали, что любой кризис, в том числе и коронавирусный, всегда открывает новые возможности.

Предваряя начало работы форума, заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов подчеркнул: будучи лидером банковского рынка по обслуживанию клиентов, которые ведут внешне-экономическую деятельность (ВЭД), Сбер кардинально изменил сам подход к разработке продуктов для них, ориентируясь на конкретные задачи и потребности экспортеров продукции, существенно расширив линейку продуктов.

Три года назад Сбер выделил ВЭД в отдельное направление и сфокусировал свое внимание на развитие полезных для клиентов решений, ведущих бизнес с иностранными партнерами. Был создан специальный Центр компетенций ВЭД, который работает с запросами клиентов 22 часа в сутки на русском, английском и китайском языках.

В мае 2020 года состоялся запуск нового сервиса – Бизнес-миссии онлайн, который замещает отмененные из-за пандемии профильные ярмарки и выставки. Производители из России презентуют свои товары в разных странах в формате онлайн. Каждая Бизнес-миссия организуется по конкретной стране и виду товаров. Уже проведено 18 таких миссий с пятью странами. В общей сложности в них приняли участие более 750 компаний с российской и зарубежной сторон.

Недавно клиентам стал доступен раздел ВЭД в мобильном приложении интернет- банка СберБизнес.

Все эти инструменты в помощь тем, кто готов сделать первый шаг в сторону экспорта своей продукции на зарубежные рынки. Но, по мнению генерального директора АО «Российский экспортный центр» Вероники Никишиной, именно боязнь сделать этот первый шаг, и есть главная причина того, что «потенциал увеличения российского экспорта недораскрыт». В развитых странах примерно 15% предприятий выходят на экспорт, а в России – менее 1%. Состоявшаяся конференция «СберВЭД. Сила возможностей», по идее ее организаторов, на примере успешных кейсов участников и их вполне конкретных советов должна помочь начинающим предпринимателям преодолеть существующий психологический барьер.

Лев Хасис в роли модератора вел дискуссию так, чтобы предприниматели получили исчерпывающие ответы на волнующие их вопросы: с чего начать, каких трудностей ожидать на пути к ВЭД, как сориентироваться в запросах и ожиданиях зарубежных рынков?

Выступления спикеров конференции Дениса Булика, коммерческого директора компании «Арсал», Татьяны Капустиной, управляющего директора компании «Тайга Органика», Никиты Семенова, вице-президента, Группы компаний «Тополь» обозначили ряд позиций, которые необходимо учитывать, планируя выход своей продукции на внешние рынки. Это «красивая картинка продукта» - яркий креативный дизайн, изучение потребностей конечного покупателя, а они в разных странах отличаются, участие в международных выставках, в том числе на электронных площадках. «Надо пользоваться всеми возможностями», «Не нужно ничего бояться, не теряйте времени на долгие раздумья, действуйте! Потому что время – это единственный ресурс, который не восстанавливается», - дали советы предпринимателям те, кто сумел существенно нарастить свой бизнес с помощью ВЭД.

ПАО Сбербанк