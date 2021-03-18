В 2020 году счетная палата Екатеринбурга выявила нарушений на 580 млн рублей

Счетная палата Екатеринбурга в 2020 году выявила нарушения на сумму 580,9 млн руб. с учетом неэффективного использования бюджетных средств, сообщил председатель палаты Андрей Парунин на заседании комиссии по бюджету и экономической политике городской думы.

В частности, в сфере муниципальных закупок выявили нарушения на сумму 84,8 млн руб., рассказал господин Парунин. По итогам проверок свердловское УФАС и прокуратура возбудили 32 дела об административных правонарушениях, к ответственности привлекли 27 должностных лиц.

Всего в 2020 году счетная палата провела 11 контрольных мероприятий в 38 объектах, в том числе четырех — по депутатским запросам. По словам Андрея Парунина, контрольные мероприятия проводились в сфере закупок и по вопросам использования имущества муниципальных унитарных предприятий (МУП). Объем проверенных средств составил 6,2 млрд руб., что меньше, чем в 2019 году. Снижение объема произошло из-за пандемии коронавируса, добавил господин Парунин.

Михаил Мананников