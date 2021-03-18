«У людей появилась потребность в дополнительном пространстве»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, почему у людей выросла потребность в балконах и лоджиях рядом с кухней.

Пандемия внесла существенные корректировки в запросы клиентов рынка недвижимости. Все больше людей уделяют внимание таким элементам проектов, как благоустройство придомовой территории и техническим параметрам. А по результатам проведенного 17 марта опроса потенциальных покупателей новостроек компании «Инград», девять из десяти респондентов считают принципиальным наличие балкона, лоджии или террасы в квартире. При этом две трети отдает предпочтение расположению балконов на кухне.

Годом ранее о необходимости этой опции задумывалась лишь половина респондентов. То есть люди, вынужденно оказавшиеся во время действия режима самоизоляции дома на протяжении достаточно длительного периода, выявили новые для себя потребности в дополнительном защищенном пространстве, в доступе к свежему воздуху. Таким образом, пандемия и ограничения активизировали тенденции, существовавшие на рынке и ранее, но наиболее ярко они отразились на предпочтениях потенциальных покупателей лишь теперь.

Эксперты отмечают, что потребность в балконе снижается при увеличении класса жилья. В проектах комфорт-класса в области балкон на кухне нужен 67% клиентам. В городе чуть меньшему количеству — 66 %респондентам. В домах бизнес-класса в столице о потребности в балконе на кухне заявили около 50% потенциальных покупателей. И лишь 16% клиентов сегмента сказали, что он им вовсе не нужен.

Также сместился акцент в запросах на придомовую инфраструктуру — на 15% выросла потребность в улучшенном благоустройстве, наличии в шаговой доступности школ, магазинов, аптек, кафе, а также различных сервисных услуг. В числе приоритетных предпочтений респонденты называют важность дополнительного озеленения, удобные пешеходные дорожки и современные и безопасные детские игровые площадки.