В Рыбинске укрепляют берег Волги за 34 млн рублей

В городе Рыбинске Ярославской области завершаются работы по укреплению отрезка береговой линии в Казанском районе протяженностью 800 м, сообщили в пресс-службе городской администрации. Стоимость работ составляет 34 млн руб.

По данным пресс-службы, сейчас специалисты подрядной организации завершили вертикальную отсыпку, забили буронабивные сваи, залили бетонный монолитный ростверк, смонтировали устройства обратного фильтра для отвода грунтовых вод. Впереди работы по устройству габионов и реконструкция лестницы. Закончить все работы подрядная организация планирует в течении двух недель.

По словам главы Рыбинска Дениса Добрякова, берегоукрепление проводятся за счет средств, поступивших из федерального бюджета.

«Нам предстоит огромный этап по благоустройству территории, которая будет восстановлена с учетом исторического внешнего вида. Под слоем грунта находится каменная наброска, которую нужно очистить, и это будет напоминанием о том, как выглядел берег в купеческие времена. Казанский район в будущем станет настоящей рекреационной зоной, где можно обустроить и прибрежный парк, и лодочную станцию»,— рассказал господин Добряков.

"Ъ-Ярославль" сообщал, что на проведение работ по берегоукреплению был заключен контракт с АО «Группа Компаний ЕКС» на сумму 34 млн руб. Согласно контракту, завершить все работы подрядчик должен был до конца 2020 года. В ходе первого этапа проект берегоукрепления был изменен. Новый проект разработан с учетом предложений членов градостроительного совета и ВООПИиК.

Дарья Сабаева