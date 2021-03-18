В работе Telegram, Ozon и GitHub произошли сбои

Пользователи мессенджера Telegram, торговой интернет-площадки Ozon и веб-сервиса для хостинга ИТ-проектов GitHub сообщили о проблемах в работе этих сайтов. География сбоев включает территории России, Европы, Украины и Белоруссии, следует из данных сервиса Downdetector.

По данным портала, перебои в работе Telegram начались после 17:12 мск. Чаще всего пользователи сталкиваются с проблемами при подключении к мессенджеру (85%) и отправке сообщений (14%). Сообщения о сбоях Ozon и GitHub начали поступать в 17:18 мск. Проблемы этих сервисов в основном связаны с работой сайта. При этом у Ozon они возникали и вчера, 17 марта.

Предыдущий сбой Telegram русскоязычные пользователи отмечали 4 марта, пользователи GitHub последний раз сообщали о проблемах 2 ноября 2020 года.