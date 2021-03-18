СКР возбудил дело против мужчины, который отказался надевать маску в красноярском ТЦ

Следственные органы Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии возбудили уголовное дело против мужчины, отказавшегося надеть маску в ТЦ Красноярска. Его подозревают в применение насилия к сотрудникам полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным следователей, 3 марта мужчина вместе со своей женой без масок были в ТЦ «Квант». Их заметили правоохранители, которые попросили надеть маски, но посетители торгового центра отказались. Полицейские «предложили им проехать в отдел полиции для составления административного протокола, поскольку супруги отказались предъявить документ». Подозреваемый с супругой попытались скрыться, но в итоге мужчину задержали. Отмечается, что задержанный сопротивлялся, ударил одного полицейского в грудь, другого — в лицо.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

Екатерина Лукашевич