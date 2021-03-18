Бывшего сотрудника ДПС в Ростове заподозрили в получении крупной взятки

В Ростове-на-Дону в отношении бывшего сотрудника ДПС ГИБДД Управления МВД России возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Согласно версии следствия, экс-полицейский с 2017 по 2019 год систематически путем банковских переводов получал взятки в пользу преступной группы, которая занималась мошенничеством в сфере автострахования. Общая сумма взяток составила 1,5 млн руб. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста.

Отмечается, что в отношении участников преступной группы возбуждено дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ).

Наталья Шинкарева