«РусЛайн» с июня запустит прямые рейсы между Ярославлем и Анапой

С 14 июня из ярославского аэропорта Туношна будут запущены регулярные прямые рейсы в Анапу, сообщил на своей странице в facebook губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Прямые авиарейсы Ярославль - Анапа будут осуществляться до конца сентября 2021 года.

«Уверен, что новые направления позволят ярославцам спланировать полноценный и интересный отпуск, лучше узнать Россию. А наша область станет еще ближе для жителей других регионов»,— отметил господин Миронов.

По словам главы региона, полеты в этом направлении будет выполнять авиакомпания RusLine на 50-местном лайнере Bombardier CRJ. Продолжительность полета составит 2 часа 30 минут. Продажа билетов уже началась. По данным пресс-службы регионального правительства, стоимость полета из Ярославля в Анапу будет от 8 тыс. руб. Стоимость обратного рейса – от 6 тыс. руб.

Дарья Сабаева