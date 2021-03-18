В Тюменской области создадут карбоновую станцию для мониторинга климатически активных газов

Нефтехимическая компания СИБУР поддержала проект по созданию карбоновой станции в Тюменской области, сообщила пресс-служба компании. Полигон станет одним из объектов системы мониторинга климатически активных газов. Проект инициировало Министерство науки и высшего образования России. Реализацией проекта займется Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр и Тюменский государственный университет (ТюмГУ) при поддержке региональных властей.

Карбоновые станции предназначены для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса, говорится в сообщении. Создание сети станций позволит оценить потенциал поглощающей способности территорий. «Сегодня существуют перспективы введения Европой трансграничного углеродного регулирования в отношении продукции из стран, которые отстают от нее в части снижения выбросов СО2. У России по сравнению с большинством стран есть уникальное преимущество. Если исходить из количества биоресурсов, лесов в первую очередь, наша страна обладает, возможно, самой высокой способностью к естественному снижению углеродного следа. И сейчас крайне важно определить правильную методику учета этой возможности поглощения»,— сказал глава СИБУРа Дмитрий Конов.

Михаил Мананников