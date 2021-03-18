Водитель фуры умер за рулем на автотрассе М-4 «Дон»

Днем 18 марта на 1022 км автодороги М-4 «Дон» водитель большегруза Mercedes умер, двигаясь в направлении Москвы. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Ростовской области.

«По предварительным данным, у водителя 1975 года рождения наступила биологическая смерть»,— говорится в сообщении. Грузовик в неуправляемом состоянии выехал на встречную полосу, в результате повредил тросовое ограждение и опрокинулся. Сейчас движение в направлении Ростова возможно только по одной полосе. По факту ДТП проводится проверка.

Наталья Шинкарева