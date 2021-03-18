Администрация Кубани разработала предложения по легализации гостевых домов

Ростуризм получил предложения администрации Краснодарского края по легализации гостевых домов, сообщила пресс-служба администрации. Регион разработал проект требований пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности для объектов размещения, расположенных в частных домах.

По данным администрации края, на курортах Кубани расположено более 10 тысяч средств размещения, половина из которых находится на участках, предназначенных под индивидуальное жилое строительство. По замыслу краевой власти, легализация гостевых домов обеспечит отдыхающим определенный набор услуг и даст гарантию безопасности.

Анна Перова, Краснодар