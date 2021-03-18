В Ростове мужчину подозревают в краже мощей из храма

В отношении 18-летнего ростовчанина возбуждено уголовное дело о краже церковной святыни (ч. 1 ст. 158 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным ведомства, в начале марта подозреваемый похитил

похитил ковчег с мощами святого Александра Свирского из Вознесенской

церкви, которая находится в пер. Ахтарском в Ростове. «Ковчег изъят и в скором времени будет возвращен в храм»,— уточняется в сообщении. Сейчас в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Наталья Шинкарева