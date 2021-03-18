2ГИС: количество салонов красоты в Тюмени сократилось на 27%

С марта 2020 по март 2021 года количество косметических салонов в Тюмени сократилось на 27%, следует из результатов исследования сервисов 2ГИС и «СберУслуги». Тюмень попала на третье место по динамике снижения числа салонов красоты в городах России.

Исследование проводилось в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек. Согласно результатам исследования, наименьшие темпы сокращения числа салонов красоты среди городов-миллионников зафиксированы в Екатеринбурге. За год количество косметических салонов в городе сократилось на 0,4% до 751.

В среднем в России количество салонов красоты сократилось на 10%, говорится в исследовании. Наибольшее сокращение салонов выявили в Томске (-38%) и Саратове (-29%). В Москве количество косметических салонов снизилось на 3%.

«Прошедший год неблагоприятно сказался на салонах красоты и многие из них не восстановили свою деятельность после локдауна. Тем не менее, мы видим, что большое количество специалистов за это время перешли в категорию самозанятых и стали оказывать услуги самостоятельно»,— сказала операционный директор «СберУслуг» Марина Александровская.

Михаил Мананников