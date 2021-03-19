«Любые дополнительные налоги вызывают живую реакцию»

Управляющий Уральским филиалом ПAO «Промсвязьбанк» Ринат Иржанов



— Какие тенденции сфере инструментов инвестирования на финансовом рынке вы можете отметить?

— Заметной тенденцией на финансовом рынке я бы назвал изменение баланса интереса между вкладами и инвестиционными продуктами. Если до недавнего времени основным способом сбережения и накопления средств для физических лиц оставались вклады, то в последние месяцы банки наблюдают отток средств с депозитов физлиц и рост интереса к инвестиционным инструментам.

— Насколько банковские вклады потеряли свою актуальность?

— Снижение ключевой ставки со стороны ЦБ РФ повлекло за собой не только повышение доступности кредитов на банковском рынке, но и уменьшение доходности по вкладам. Рынок демонстрирует снижение ставок по депозитам физических лиц. Сегодня в среднем ставка составляет 5–6% годовых. Тем не менее, депозиты – самый надежный вид сбережений и накоплений средств. Стандартная линейка вкладов и накопительных счетов позволяет выбрать тот продукт, который оптимально подходит под решение задач конкретного клиента: от накопления без права снятия средств до окончания срока вклада до более гибких условий, которые позволяют пополнять вклад и пользоваться средствами без потери процентов в пределах неснижаемого остатка. Есть накопительные счета с фиксированной ставкой и счета, которые позволяют менять процентную ставку.

— Как повлиял на рынок вкладов процентный налог, введенный в 2021 году?

— Любые дополнительные налоги всегда вызывают живую реакцию, но при детальном рассмотрении новой процедуры становится ясно, что ситуация кардинально не изменилась. Налог на процентный доход по вкладам существовал в России давно. Его нужно было платить, если процентная ставка по вкладу превышала ключевую ставку ЦБ на 5 п.п. С этого превышения резидентам нужно было заплатить налог в 35%, нерезидентам — 30%. При ставке ЦБ 4,25% налогооблагаемая база начинается с 9,25% и выше. Однако таких высоких процентов по банковским вкладам нет, поэтому налог почти никто не платил. Налог на процентный доход существует во многих странах мира, он введен далеко не вчера и составляет от 25% до 35%.

В марте 2020 года были внесены изменения в процедуру взимания налога на процентный доход с депозитных счетов россиян. Начиная с 2021 года, налогом в 13% облагаются все доходы по депозитам свыше необлагаемой суммы. Она высчитывается очень просто: сумма в 1 млн руб. умножается на ключевую ставку, действующую на 1 января. Несложно посчитать, что в этом году необлагаемая сумма составляет 42 500 рублей. В следующем году она может измениться, потому что, подчеркну, необлагаемая сумма напрямую зависит от ключевой ставки ЦБ РФ. Сколько у вас вкладов и под какой процент они размещены, при этом не имеет значения. Важно, превышает ли общая сумма полученных вами доходов необлагаемый минимум. Если да, то налог нужно будет заплатить.

— Есть ли смысл дробить депозиты на части, чтобы снизить налог?

— Каждый банк, в котором у вас размещены денежные средства под проценты (счета, вклады, начисление процентов на остаток средств на банковской карте) до 1 февраля будет обязан подать в налоговую службу информацию о размере вашего процентного дохода. Важно, что передаваться будут именно данные о процентных доходах, а не о суммах размещенных средств. Данные по различным продуктам и банкам будут суммироваться налоговой службой, и если итоговая сумма будет превышать необлагаемый доход, то вкладчик получит налоговое уведомление после окончания календарного года, в котором получены процентные доходы. Подавать налоговые декларации в связи с получением процентных доходов по вкладам не потребуется. До 1 декабря 2022 года мы будем обязаны заплатить налог за 2021 год.

— Предусматриваются ли законодательством какие-то исключения?

— Есть исключения, но их немного. Налог по вкладам можно не платить в двух случаях: на доходы по вкладам, процентная ставка по которым не превышает 1% годовых, а также на доходы по счетам эскроу. При этом, согласно внесенным в налоговое законодательство изменениям, в понятие процентный доход не включен кэшбек и начисление баллов. Поэтому активное использование банковских карт с бонусной программой может стать источником необлагаемого налогом дохода. Также важно понимать, в рублях или баллах начисляется процент на остаток средств по картам: если в баллах, то эти бонусы не будут учитываться в общей сумме доходов.

Беседовала Евгения Яблонская