Участок трассы в Ольгине передадут региональному управлению автодорог

Участок автомобильной дороги у деревни Ольгино на проспекте Гагарина протяженностью 609 м планируют передать в безвозмездное пользование главного управления автомобильных дорог Нижегородской области (ГУАД НО). Такое решение поддержала постоянная комиссия гордумы по имуществу и земельным отношениям.

Дорогу в дальнейшем намерены передать в государственную собственность в рамках строительства транспортной развязки у деревни. Объект будет закреплен на праве оперативного управления за ГУАД. Этот вопрос рассмотрят на заседании городской думы 24 марта.

Строительство развязки в Ольгине ведет «Жилстрой-НН». Стоимость работ составила 1,7 млрд руб.

Подробнее о проекте — в материале “Ъ-Приволжье” «Овраги сошли с бумаги».

Анастасия Еремина