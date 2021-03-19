В поле утянуло «Магнитом»

Бывший гендиректор ритейлеров «Пятерочка» и «Магнит» Ольга Наумова займет должность стратегического консультанта «Агрокомплекса им. Н.И.Ткачева». Госпожа Наумова будет руководить работой по повышению эффективности холдинга. Из «Магнита» она ушла в июне 2019 года вследствие «разного с советом директоров видения стратегии развития бизнеса». Эксперты отмечают, что Ольга Наумова способна предложить нестандартные решения, однако успех будет зависеть от готовности собственников следовать ее инициативам.

Экс -генеральный директор торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» Ольга Наумова назначена стратегическим консультантом «Агрокомплекса им. Н.И.Ткачева». В компании сообщили, что она будет руководить работой по повышению эффективности холдинга. «Моя первоочередная задача - систематизировать управление проектами. Определить приоритеты и выстроить процесс проработки с точки зрения потенциала рынка и с учетом синергетического эффекта в масштабах всей группы», - приводит слова госпожи Наумовой «Интерфакс». Кроме того, Ольга Наумова займется экспертной поддержкой решений компании по цифровой трансформации бизнеса и развитию розницы и будет готовить предложения по разным направлениям деятельности агрохолдинга.

Сообщается, что госпожа Наумова вошла в состав стратегического совета. Это совещательный орган, в который входят топ-менеджеры «Агрокомплекса». В поле деятельности совета входит долгосрочное развитие компании, инвестиции, география поставок и каналов продаж, цифровизации, реструктуризации непрофильных активов, а также ключевые финансово-экономические показатели.

Генеральный директор «Агрокомплекса» Евгений Хворостина отмечает, что Ольга Наумова – один из наиболее известных экспертов рынка FMCG с уникальным управленческим опытом. «У нее на счету не один успешный бизнес-кейс. Мы уверены, что сотрудничество "Агрокомплекса" с экспертом такого высокого уровня будет исключительно полезным для нас. Мы только приступили к совместной работе и провели вместе с Ольгой Наумовой первое заседание Стратегического совета и сейчас вместе определяем векторы развития и первоочередные задачи. Руководство холдинга видит в этом сотрудничестве большой потенциал и ожидает результативной работы», - заявил топ-менеджер.

Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева является крупнейшим холдингом страны и принадлежит семье бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева. В холдинг входит 29 предприятий. В перечень направлений деятельности входят животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания, розничная торговля и другие. Собственная торговая сеть холдинга превышает 700 розничных магазинов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России. По данным на конец ноября 2020 года, земельный банк «Агрокомплекса» составил 665 тыс. га, в том числе 635 тыс. га обрабатываемых сельхозземель.

Ольга Наумова занимала должность гендиректора «Магнита» с весны 2018 года. Она перешла туда из X5 Retail Group, где с 2013-го руководила сетью «Пятерочка». В июне 2019 года Совет директоров ПАО «Магнит» избрал на должность президента продуктового ритейлера выходца из «Ленты» Яна Дюннинга, а также расширил его полномочия, сделав председателем комитета по стратегии. Как писал “Ъ-Кубань”, в «Магните» отмечали, что решение передать полномочия по реализации стратегии ритейлера Яну Дюннингу было связано с недовольством правления финансовыми результатами компании. Так, согласно документации, чистая прибыль ритейлера по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первые три месяца 2019 года снизилась на 52,2%, до 3,5 млрд руб., EBITDA снизилась на 6,5% до 19,1 млрд руб., чистый долг по состоянию на 31 марта вырос до 182,6 млрд руб.

Это, по мнению представителя «Магнита», могло быть следствием неудачной реализации выбранной стратегии, которая схожа со стратегией конкурирующей «Пятерочки». В частности, на протяжении 2019 года шел процесс формирования макрорегионов, передачи нового функционала регионам и децентрализации полномочий. До этого момента компания управлялась исключительно из головного офиса. Из-за этого головной офис якобы лишился практически всего линейного и компетентного менеджмента, поскольку по мере формирования макрорегионов там набирались совсем новые люди – из «Пятерочки». «При этом новым кадрам передавались только функции, а не компетенции. Их передать уже было некому. Как следствие, компания не смогла выходить на свои плановые показатели. Новые люди в регионах не были готовы руководить как минимум на том же уровне»,— отмечал представитель «Магнита».

Буквально через две недели после прихода Яна Дюннинга Ольга Наумова приняла решение покинуть компанию из-за «разного с Советом директоров видения стратегии развития бизнеса».

Генеральный директор INFOLine-Аналитика Михаил Бурмистров считает, что для агрокомплекса выбор Ольги Наумовой на должность консультанта является сильным решением. «Компания крупная, и Ольга помимо системного подхода и большого опыта может привнести в нее глубокое понимание и ритейла, и логистики, и потребителя. Ключевой вызов в данном случае связан с тем, насколько собственники будут готовы быстро двигаться к реализации тех проектов и инициатив, которые будут ею предложены.

Елена Рыжкова