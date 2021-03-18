Мосгорсуд отменил приговор по делу о фейке про продажу масок из гумпомощи

Мосгорсуд отменил приговор москвичке Екатерине Храпченковой, которую ранее осудили по делу о распространении фейка про продажу масок из гуманитарной помощи КНР. Уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления.

«Приговор в отношении Храпченковой отменен, уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления. За Храпченковой признано право на реабилитацию»,— сообщила представитель пресс-службы Мосгорсуда ТАСС.

Нагатинский суд Москвы в сентябре 2020 года приговорил госпожу Храпченкову к 120 часам обязательных работ. Она опубликовала в соцсетях видеоролик о продаже в торговых сетях защитных масок из Китая, якобы поступивших в РФ как гуманитарная помощь. В TikTok видеоролик за десять дней в мае набрал около 700 тыс. просмотров.

Подробнее о приговоре — в материале “Ъ” «Фейк про продажу китайской гумпомощи в пандемию разобрали в суде».