Ищите женщину

Исследователи из Автономного университета Барселоны опубликовали результаты многолетнего исследования богатой гробницы эпохи бронзы, открытой в 2014 году в Ла Алмолойе (Плиего, Мерсия, Испания). Анализ найденных артефактов вынудил археологов пересмотреть точку зрения на власть женщин в обществах бронзового века на территории Европы.

Около 3700 лет назад на юго-востоке Иберийского полуострова мужчину и женщину похоронили вместе. Их гробница представляет собой яйцевидный сосуд под полом большого зала в крупном комплексе зданий на вершине холма Ла Алмолойя, в месте, которое сейчас называется городом Мурсия, Испания. Это одна из многочисленных археологических раскопок, которые связывают с культурой Эль-Аргар начала бронзового века, в середине XVII в. до н. э.

Раскопки в Ла Алмолойя Фото: Universitat Autonoma de Barcelona

Оценивая 29 ценных предметов, найденных в гробнице, археологи считают, что пара принадлежала к высшему классу аргарской культуры и женщина занимала более высокое положение,. Это заставляет исследователей поднять вопрос, кому именно принадлежала власть в аргарской культуре и какова роль женщины в доисторической Европе.

Женщине было около 25–30 лет, мужчине — 35–40 лет. Согласно генетическому анализу, проведенному в Институте Макса Планка (Германия), они были современниками и похоронены одновременно или с очень небольшим временным промежутком. В кровном родстве они не состояли. У женщины было выявлено несколько врожденных аномалий и патологические изменения на ребрах, которые могут указывать на то, что на момент смерти она страдала от инфекции легких. Останки мужчины демонстрируют степень износа, вызванную интенсивными физическими нагрузками, вероятно, от верховой езды.

Пара была похоронены под полом главного зала, длинные скамьи которого примыкали к стенами, а по центру стоял подиум для тепла и света, но не для приготовления еды. Пространство было достаточно просторным, чтобы вместить около 50 человек. Это уникальное здание среди около сотни других, найденных археологами. Его назначение вполне очевидно было политическим.

На женщине и вокруг нее лежали серебряные артефакты, символы богатства и власти. В волосы были вплетены серебряные спирали, а в мочки ушей вставлены серебряные серьги-тоннели, одна больше другой, со спиралями. Рядом с локтем лежал серебряный браслет, а на пальце при раскопках обнаружили кольцр. Серебро украшало глиняный горшок и дубовую прялку — символы женственности. Но самым удивительным артефактом стала искусно сделанная диадема, которая, когда нашли гробницу, была у женщины на голове. Четыре похожие диадемы были найдены ещё в XIX веке в богатых женских захоронениях в районе поселения Эль-Аргар, от которого произошло название аргарской археологической культуры. Рядом с мужчиной нашли золотые серьги-тоннели, серебряное кольцо и медный кинжал c четырьмя серебряными заклепками.

Попробуем представить диадему с диском, спускающимся до кончика носа. Блестящую. Она обрамляла глаза той женщины, и это должно было производить сильное впечатление, особенно отражение в металле того, кто смотрит. Позвякивание спиралей в ушах наверняка усиливало эффект. Несомненно, это была очень важная персона.

Как и их современники — минойцы с Крита, жители британского Уэссекса и унетицкой культуры в средней части Европы — жители аргарской культуры имели признаки государственности в обществе, правящей бюрократии, геополитических границ, комплекса систем поселения и городских центров с монументальными структурами. У них было разделение труда и классовые различия, как установили археологи на базе неравенства найденных в гробницах артефактов. До сих пор большинство таких систем считались глубоко патриархальными, но это двойное захоронение в Ла Алмолойе заставляет археологов пересмотреть жизнь древней Иберии.

Захоронение в Ла Алмолойе явно свидетельствует, что женщины имели особую политическую силу в прошлом. Возможно, у мужчин и женщин было влияние в разных сферах. Меч мог означать, что сила государственных решений находится в руках мужчин, а женщины были политическими лидерами. Возможно, женщины имели политическую власть и принимали решения, в том числе относительно территориальных конфликтов и вопросов справедливости, а мужчины контролировали военный аспект.

Совершенно точно гробница в Ла Алмолойе показывает, что идея о женщинах высших классов той эпохи как «бартерных невестах», которыми обменивались в сообществах мужской власти, устарела и нуждается в пересмотре.

Екатерина Зиборова