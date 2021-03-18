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Фото: Reuters

«Мини-бутик на колесах»

Анна Минакова — о сервисе Louis Vuitton

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Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какую альтернативу походу в магазин придумал бренд.


Не знаю, как вы, а я очень люблю доставку из люксовых бутиков на дом — удобно. Правда, при этом теряется какая-то часть этого люксового опыта: красивые интерьеры, возможность созерцания и выбора, да и бокал шампанского, наконец. Теперь можно все это получить с доставкой ко двери дома. Правда, пока только если вы живете в Калифорнии и уже являетесь клиентом бренда. Придумал такой сервис Louis Vuitton.

С середины марта на протяжении нескольких месяцев клиенты могут позвонить в бутик бренда и заказать «люксовый трейлер». В него загрузят подборку одежды, обуви, часов, украшений, парфюмерии и аксессуаров с учетом ваших предпочтений и размеров. И это не просто какой-то грузовичок, а мини люксовый бутик на колесах с подобающим интерьером и опытным продавцом-консультантом в кабине. Очевидно, что это не просто маркетинговый ход Louis Vuitton, но и антикризисное решение. Пандемия диктует новые правила. Возможно, даже когда все снова радостно будут путешествовать и выстраиваться в очереди у дверей бутиков, такой персонализированный опыт может остаться отличной альтернативой классическому походу в магазин.

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