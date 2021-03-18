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В Петербурге задержали участника белорусских протестов

В Санкт-Петербурге оперативники задержали 41-летнего гражданина Белоруссии, который летом участвовал там в акциях протеста. Об этом сообщает интернет-газета «Фонтанка».

Издание пишет, что причиной для розыска мужчины стало его сопротивление сотруднику ОМОНа при задержании в белорусском городе Молодечно. Потасовка людей из цепи солидарности и сотрудников ОМОНа произошла там 19 июня на перекрестке улиц Великий Гостинец и Богдана Хмельницкого. Тогда силовикам удалось задержать только 24-летнего Николая Алейника: его пытался отбить у сотрудников задержанный в Санкт-Петербурге мужчина. Обвиняемому заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Марина Царева, Санкт-Петербург


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