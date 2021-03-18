Уральский НОЦ разработает радар для беспилотного транспорта

Уральский федеральный университет (УрФУ) совместно с научно-производственным объединением автоматики имени Николая Семихатова (НПО автоматики) разрабатывает высокочастотный радар для автоматического управления беспилотным транспортом, сообщила пресс-служба УрФУ. Разработка проекта ведется на базе Уральского научно-образовательного центра (УМНОЦ). Производство планируется запустить на базе НПО автоматики в Екатеринбурге.

Проект основан на опыте НПО автоматики по созданию систем управления беспилотным транспортом и компетенциях УрФУ по проектированию и моделированию близкорасположенных миниатюрных структур. «Радары предназначены для обнаружения объектов и определения их удаленности, относительной скорости и угловых координат. Выбор миллиметрового диапазона радиоволн предоставляет возможность достигнуть заданной точности измерения дальности до объекта, но при этом проникать через такие материалы, как одежда, пластик, гипсокартон. Технология помехоустойчива и к неблагоприятным погодным явлениям: снегу, туману и пылевым облакам»,— сказал директор физико-технологического института УрФУ Владимир Иванов.

В частности, радары позволяют добиться безопасного вождения, информируя водителя о препятствиях, говорится в сообщении. Это важно, например, для водителей промышленной и сельскохозяйственной техники, которая имеет много слепых для водителя зон. Планируется, что итогом проекта станет создание радаров ближнего и дальнего радиуса действия для применения в системах интеллектуальной помощи водителям и системах интеллектуального земледелия.

«Реализация проекта поможет ликвидировать зависимость российских разработчиков интеллектуальных систем от импортных комплектующих за счет создания линейки отечественных изделий»,— добавили в УрФУ. По данным университета, благодаря новым разработкам можно повысить производительность промышленной карьерной техники, внедрять перспективные прогрессивные ресурсосберегающие агротехнологии, улучшающие экологические характеристики и повышающие безопасность производства.

УМНОЦ был создан в рамках нацпроекта «Наука» для проведения прикладных научных исследований. Сейчас в центр входят 66 организаций из Свердловской, Челябинской и Курганской областей. За 2020 год участники центра инвестировали в реализацию технологических проектов около 2,7 млрд руб. Еще 204 изобретения участников были запатентованы.

Михаил Мананников