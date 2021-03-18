В Германии задержали ростовского экс-полицейского, сбежавшего за границу

Задержан в Германии бывший сотрудник отдела полиции № 5 УМВД России по Ростову-на-Дону Семен Фищук, который в 2019 году попросил политического убежища на Украине после заведенного в отношении него дела о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом “Ъ-Юг” сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, экс-полицейский был задержан в декабре. Как сообщает издание 161.ru, сейчас решается вопрос об экстрадиции господина Фищука.

Напомним, в апреле 2019 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Семена Фищука и Андрея Моргунова. Правоохранители заподозрили их в крышевании незаконной торговли наркотиками.

Уголовное дело было заведено после того, как глава движения «АнтиДилер» Дмитрий Носов сообщил, что в Ростове работают аптеки, где незаконно продаются сильнодействующие вещества, которые крышуют полицейские, а также о том, что полицейские избивали горожан, требуя признаться в наркоторговле. После доследственной проверки было возбуждено дело о превышении должностных полномочий. Следователи вызвали на допрос четверых сотрудников отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 5 УМВД России по Ростову-на-Дону, но двое из вызванных не явились. Как выяснилось позже, ими оказались Семен Фищук и Андрей Моргунов. Позже они попросили политического убежища в Украине. Обвинение было предъявлено им заочно.

Подробнее о деле бывших полицейских из Ростова читайте в материале “Ъ-Юг” «Борцы с наркотиками бежали на Украину».

Наталья Шинкарева