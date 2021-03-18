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«Дебиторку» и оборудование «Кубанского универсального банка» продают за 151,6 млн рублей

Дебиторскую задолженность и имущество ООО КБ «Кубанский универсальный банк» (КУБ), признанного банкротом, выставили на торги за 151, 6 млн руб. Об этом говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

К реализации представлено 13 лотов, в числе которых: машины и банковское оборудование, а также права требования к  ООО «АН «Сфера Капитал» на сумму 45,9 млн руб., к 67 физическим лицам в Краснодаре на сумму 38,8 млн руб. и к ООО «Кубанская кухня» - 31,4 млн руб. 

Ранее активы должника продавали за 168 млн руб.  Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, ООО КБ «Кубанский универсальный банк» было создано в 1994 году администрацией Краснодара для реализации городских экономических и социальных программ. Соучредителем КУБа (1% ) наряду с мэрией с 2012 года являлся Объединенный банк промышленных инвестиций. 27 октября 2016 года Банк России отозвал лицензию ООО «КУБ», банк был признан банкротом. 

Наталья Решетняк


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