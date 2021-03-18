Ремонт квартиры бизнес-класса с гарантией

Наш дом — не только место обитания, но и очень важная составляющая нашего имиджа. Сегодня можно смело сказать, что интерьер квартиры — это отражение личности владельца. Именно по обстановке квартиры можно судить о характере хозяина, его доходах и роде деятельности. Покупая квартиру в современном жилом комплексе бизнес-класса, большинство хотят организовать пространство под себя, сделав ремонт по уникальному дизайн-проекту, который учтет все предпочтения и повседневные нужды всех членов семьи.



Если вы уже делали ремонт самостоятельно, то знаете, сколько сил, нервов и времени нужно потратить, чтобы получить достойный результат. Но даже если вы никогда не сталкивались с ремонтом лицом к лицу, то наверняка слышали: он приносит множество хлопот, а спокойную и размеренную жизнь может превратить в сплошной Армагеддон. О том, как не сойти с ума во время ремонта, рассказал Рустам Галиаскаров, директор одной из ведущих компаний на рынке ремонта в Уфе — «Знаем как».

— Для того чтобы превратить квартиру в предмет гордости хозяина и вызвать восхищение у всех знакомых, самое главное — это продуманный дизайн-проект, ведь именно с него начинается новая жизнь вашей квартиры. Вторая составляющая успеха — это правильная очередность работ и слаженная работа всех специалистов, работающих на объекте. Поэтому особое внимание необходимо уделить выбору компании, которой вы доверите такой важный этап на пути к новой жизни, как ремонт.

— Чем ремонт в вашей компании отличается от других?

— Как показывает практика, а мы на рынке ремонта уже более 15 лет, большинство наших клиентов — занятые люди. Это свой бизнес, который требует очень много времени, или работа в крупной компании на серьезной должности. И мы отлично знаем, насколько трудно бывает успешным людям найти хотя бы час лишнего времени, не говоря уже о том, чтобы тратить целые дни на контроль ремонтно-отделочных работ или на дорогу по магазинам в поисках необходимых стройматериалов. Поэтому мы создали компанию, которая решает все вопросы по ремонту в режиме «одного окна» и с максимальным комфортом. Мы полностью снимаем с клиента всю головную боль: от приемки квартиры у застройщика и узаконения перепланировки до генеральной уборки после завершения ремонта и помощи с переездом.

— Рустам, реально ли сделать качественный ремонт за 2 месяца или это из разряда фантастики?

— На самом деле, в ремонте нет ничего сложного, если вы профессионал и разбираетесь в своем деле. Например, у нас нет универсальных рабочих, каждый этап делают узкопрофильные специалисты, но при этом все их действия согласованы и есть жесткий регламент очередности процессов. Для достижения идеального результата на каждом объекте работает до 20 человек и каждый из них делает только свою часть работы, благодаря чему сокращаются сроки и повышается качество ремонта. Разрабатывая проект, наши специалисты учитывают необходимое количество материалов, навыки строителей, сроки доставки и выполнения каждого этапа, в том числе закладывая время на просушку материалов. Конечно, все зависит от сложности дизайн-проекта, но в среднем у нас реализация проекта квартиры до 80 кв. м занимает как раз до 60 дней.

— Как клиенты следят за исполнением ремонта?

— Как я уже говорил, большинство из наших клиентов — это люди, которые умеют ценить свое время, поэтому мы предоставляем им возможность взаимодействия с нашими сотрудниками как в уютном офисе компании, так и в дистанционном режиме. Благодаря такому подходу среди наших заказчиков много тех, кто заказывает ремонт находясь в другом городе и следит за ним через еженедельные отчеты, которые мы отправляем.

— Какую гарантию дает компания «Знаем как»?

— Благодаря строгому контролю всех процессов, мы уверены в результате и даем расширенную гарантию 2 года. За нашими плечами уже более 90 успешно реализованных проектов, увидеть которые вы можете в нашем профиле в Instagram или вживую пообщавшись с нашими довольными клиентами.

Ремонт бизнес-класса означает большие финансовые вложения и результаты высокого качества. Поэтому лучшим выбором будет обратиться к опытным профессионалам с большим стажем на рынке и безупречной репутацией. А услуга ремонт «под ключ» не только гарантирует высокое качество, но и позволяет сэкономить уйму времени, которое вы сможете потратить на своих близких или развитие бизнеса.

Если и вы хотите сделать современный качественный ремонт, который будет доставлять вам удовольствие на протяжении долгого времени, звоните по номеру: 8 (347) 200-92-75 или приезжайте в офис по адресу: г. Уфа, ул. Коммунистическая 116, Бизнес-центр «Вафа», 7 этаж.