В Ярославле на ямочный ремонт выделили 6 млн рублей

В Ярославле на проведение ямочного ремонта выделено 6 млн руб., сообщили в пресс-службе мэрии города. Всего планируется отремонтировать около 4 тыс. кв. м. асфальтобетонного покрытия. В настоящее время отремонтировано около 2.6 тыс. кв. м.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что сегодня, 18 марта, работы по ямочному ремонту начались на улице Красноборская и на проспекте Машиностроителей в Заволжском районе. 17 марта подрядная организация проводила ямочный ремонт на проспекте Октября и на улице Комсомольской.

«В основном ремонт проблемных участков улично-дорожной сети ведется по предписаниям ГИБДД»,— уточнили в пресс-службе.

На выполнение ямочного ремонта городским агентством по муниципальному заказу ЖКХ заключен контракт с подрядной организацией ООО «Яравтодор».

Дарья Сабаева