Орловские власти продлили ограничения по коронавирусу до конца апреля

В Орловской области ограничения, введенные для борьбы с распространением COVID-19, решено продлить до конца апреля. Соответствующие изменения будут внесены в указ губернатора, сообщили в региональном оперштабе.

Ежедневный показатель заболеваемости коронавирусом в регионе (8,6 случаев на 100 тыс. человек) по-прежнему превышает среднероссийский (6,1). Большую часть заболевших составляют люди старшего возраста. В связи с этим необходимость ограничительных мер сохраняется, подчеркнул губернатор Андрей Клычков.

Олег Мухин