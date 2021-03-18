В Уральский научно-образовательный центр вошли восемь новых участников

Восемь новых участников вошли в Уральский межрегиональный научно-образовательный центр (УМНОЦ), сообщил департамент информационной политики Свердловской области. Соответствующее решение утвердили на заседании наблюдательного совета центра под председательством полпреда президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимира Якушева.

По данным департамента, от Свердловской области в число новых участников вошли:

Центр инновационного развития «Синара — Транспортные машины» (СТМ),

Кировградский завод твердых сплавов (КЗТС),

Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ),

«Адванс инжиниринг»,

«ПОЗ-Прогресс».

От Челябинской области в НОЦ вошли Уральский инжиниринговый центр и компания «Метком», от Курганской области — Курганский завод дорожных машин (КЗДМ).

Предприятия будут реализовывать проекты, связанные с разработкой коммунальной и строительной техники, высокоскоростного подвижного состава и городского транспорта, авиационных изделий и другие, говорится в сообщении. «Мы считаем Уральский НОЦ одним из реальных механизмов достижения научно-технологического прогресса, укрепления связи науки, образования и производства. Регион готов оказывать и впредь необходимую поддержку работе центра, и мы в целом позитивно оцениваем стартовый период его работы»,— сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Всего в УМНОЦ входят 66 организаций, из которых девять — вузы, 10 — научные организации и 47 — индустриальные партнеры. В портфеле центра 46 проектов. По данным департамента информационной политики, участники центра за 2020 год инвестировали в реализацию технологических проектов около 2,7 млрд руб. Из них 2,29 млрд руб. получены из внебюджетных источников, 292 млн руб. — из федерального бюджета и 121 млн руб. — из региональных бюджетов. В 2020 году объем выполненных участниками центра работ, завершившихся испытаниями опытного образца составил порядка 5 млрд руб. Еще 204 изобретения участников были запатентованы.

Напомним, создание в России 20 научных центров мирового уровня и 15 научно-образовательных центров предусмотрено национальным проектом «Наука». Он подразумевает три направления: развитие научной и научно-производственной кооперации, развитие инфраструктурной базы исследований и разработок, развитие кадрового потенциала и привлечение молодежи в науку. В 2019 году на реализацию программы было предусмотрено 400 млрд руб.

Михаил Мананников