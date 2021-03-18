Среди сибирских городов в Томске больше всего сократилось количество салонов красоты

За год в России сократилось количество салонов красоты. Среди сибирских городов больше всего закрылось таких заведений в Томске — их стало на 38% меньше, следует из исследования геосервиса 2ГИС и платформы Сберуслуги.

При этом среди городов-миллионников наибольшие потери на рынке салонов, предлагающих услуги по уходу за лицом и телом, отмечаются в Омске — до 24,5%. В Новосибирске количество таких точек уменьшилось на 12,1%, в Красноярске — на 5,0%.

Как уточняется в исследовании, наиболее ощутимые сокращения числа косметических салонов характерны для крупных региональных центров — так, в городах с населением более 500 тыс. человек, их количество стало меньше в среднем на 10%, и сейчас работают более 22,9 тыс. организаций.

В целом спрос на услуги по уходу после снятия ограничений начал восстанавливаться одним из первых, а количество самозанятых в этой сфере увеличилось в восемь раз.

«Прошедший год неблагоприятно сказался на салонах красоты и многие из них не восстановили свою деятельность после локдауна. Тем не менее, мы видим, что большое количество специалистов за это время перешли в категорию самозанятых и стали оказывать услуги самостоятельно»,— прокомментировала результаты исследования операционный директор сервиса Сберуслуги Марина Александровская.

Юлия Демкина