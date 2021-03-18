Татарстан может инициировать налоговые каникулы для бизнеса

Госсовет Татарстан может обратиться в Госдуму с переложением установить налоговые каникулы для бизнеса. С такой идеей выступил депутат от Партии роста Олег Коробченко.

«Не можем ли мы всем Госсоветом выйти с обращением на Госдуму о том, чтобы ввести налоговые каникулы для малого и среднего предпринимательства на пять лет?»— сказал он после выступления перед депутатами бизнес-омбудсмена Фарида Абдулганиева.

Господин Абдулганиев инициативу поддержал, отметив, что «малый бизнес — это не налоги, а в первую очередь занятость». Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин поручил «проработать вопрос».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"