Торги по продаже имущества ФК «Кубань» вновь признаны несостоявшимися

Торги по продаже имущества НАО «Футбольный клуб «Кубань», назначенные на 17 марта 2021 года, признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие, сообщается в ЕФРСБ. Отмечается, что по лоту № 31 (автобус Neoplan Cityliner) к участию в торгах был допущен только один заявитель - Роман Дроздов.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, на открытые торги было выставлено имущество организации на общую сумму около 14 млн руб. На аукцион было выставлено 33 лота. Самый дорогой лот - автобус Neoplan Cityliner стоимостью 8,2 млн руб. Кроме того, на аукционе пытались реализовать тренажеры, мебель, газонокосильные машины, аппараты ударно-волновой терапии и пр.

Ранее аукционы по реализации указанного имущества должника дважды были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Наталья Решетняк