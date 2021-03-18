Hyundai рассекретила дизайн минивэна Staria

Hyundai Staria Premium. Фото: Hyundai

Hyundai Staria Premium. Фото: Hyundai

Hyundai Staria Premium. Фото: Hyundai

Hyundai Staria Premium. Фото: Hyundai

Hyundai Staria Premium. Фото: Hyundai

Автомобиль получит полностью новый дизайн кузова с массивной решеткой радиатора со множеством ячеек и встроенными в решетку фарами, а также полосу светодиодных дневных ходовых огней на всю ширину кузова и «пиксельные» фонари на всю высоту кузова. Машина отличается низкой линией остекления, позволяющей сделать салон визуально более просторным.

Топовая версия Premium отличается особым оформлением кузова с акцентами бронзового цвета. В салоне у такого автомобиля — 10,25-дюймовая цифровая панель приборов, мультимедийная система с большим экраном, а также раздельные кресла-оттоманки на втором ряду, доступные для семиместного салона с тремя рядами кресел. Всего в салоне может быть до девяти мест на четырех рядах.

Базовая версия Hyundai Staria имеет более скромное оформление кузова с упрощенными фарами, решеткой радиатора и колесными дисками. Такой минивэн имеет четырехрядный салон на 11 пассажирских мест. Упрощена и комплектация, в которой меньшие по размерам дисплей панели приборов и мультимедиа.

Официальной информации о технических характеристиках новинки нет. Премьера Hyundai Staria, которая в модельной линейке Hyundai заменит выпускающееся с 2007 года второе поколение модели H-1 (Starex на отдельных рынках), состоится во втором квартале 2021 года.