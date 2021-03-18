Высокопоставленный чиновник мэрии Краснодара подозревается в превышении полномочий

Заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК администрации Краснодара стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ), сообщило следственное управление СКР по региону. Противоправная деятельность чиновника была выявлена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Фамилия фигуранта дела в сообщении СУ СКР не указана, по информации источника “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, в качестве подозреваемого по делу привлечен Анатолий Лащ, который является председателем межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда.

По данным следствия, в июне 2019 года чиновник незаконно согласовал реконструкцию технического этажа многоквартирного дома под видом перепланировки, несмотря на то, что собственники других помещений своего согласия на эти действия не давали. В итоге технические этажи перешли из общедолевой в индивидуальную частную собственность. Аналогичные решения по разрешению переустройства входных групп подозреваемый вынес в 2020 году относительно еще двух домов в Краснодаре. В результате противоправных действий чиновника, как полагает следствие, уменьшилась доля общего имущества жильцов многоквартирных домов.

Анна Перова, Краснодар