Алексей Востриков вернулся в «Девелопмент-Юг»

Алексей Востриков, год назад покинувший «Девелопмент-Юг», снова трудоустроился в строительном холдинге. Об этом “Ъ-Прикамье” стало известно сегодня во время пресс-конференции СК «Девелопмент-Юг». Теперь в компании господин Востриков занимает пост вице-президента по региональному развитию.

Напомним, в конце марта 2020 года стало известно, что Алексей Востриков уволился с постов вице-президента «Девелопмент-Юг» и руководителя пермского филиала компании. После этого он трудоустроился в группе компаний «ПИК», а пермский филиал «Девелопмент-Юг» возглавил Алексей Скрипкин, ранее занимавший пост замгендиректора компании по строительству.

СК «Девелопмент-Юг» занимается комплексным освоением микрорайона Ива в Перми. Право застройки площадки компания приобрела на торгах весной 2008 года, чтобы возвести здесь около 1 млн кв. м жилья. По условиям аукциона компания должна также за свой счет создать объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и передать их муниципалитету безвозмездно. На территории микрорайона уже располагается спортивный микрорайон Ива, который также является проектом строительного холдинга.