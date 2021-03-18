Резкого роста цен молочной продукции не ожидается — эксперт

Цена на молочную продукцию будет укладываться в потребительскую инфляцию. Такое мнение высказал генеральный директор союза производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов в беседе с журналистами в Казани.

«Значительная доля молока продается по акциям, скидки имеют достаточно высокую глубину. И для производителя это всегда будет баланс интересов – сохранение потребления и потребителя, либо рост цены и снижение потребления»,— сказал господин Белов. «Молоко - социально-значимая категория, и несмотря на то, что в прошлом году себестоимость сырья выросла на 15%, а себестоимость переработки на 5-7%, цена на полке выросла в среднем всего на 4%»,— отметил он.

Вместе с ним он считает, что для производителей в 2020 году есть «риски для доходности производства и переработки молока» в связи с увеличением стоимости производства и переработки сырого молока. «В прошлом году себестоимость из-за роста стоимости энергоносителей, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, белковых кормов выросла примерно на 15%»,— пояснил он.

Артем Белов также выразил уверенность в том, что в России «дефицита молока точно не будет», и прогнозировал рост производства молочной продукции на 3% ежегодно.

Глеб Меркин, "Ъ-Казань"