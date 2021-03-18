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ООО «Башкирэнерго» присвоена высшая категория экологической эффективности

ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») присвоена категория «А» в рейтинге фундаментальной (эколого-энергетической) эффективности деятельности, составленном экологическим рейтинговым агентством «ЭРА» за 2020 год.


Категория «А» свидетельствует о прозрачности компании, совершенствовании деятельности в области качества и экологии, а также об эффективном использовании необходимых ресурсов для достижения этих результатов. ООО «Башкирэнерго», заняв третье место в отраслевой группе «Управление, дистрибуция, сети», отмечена как крупная региональная компания с высокой технологической и экологической эффективностью. Помимо этого башкирским электросетевикам предоставлена возможность использовать соответствующий Знак рейтинга на сайте и в печатной продукции до середины ноября 2021 года.

Напомним, ранее башкирские электросетевики вошли в топ-10 лидеров фундаментальной эффективности рейтинга «ЭРА» за прошедший год среди почти 6 тыс. компаний в 16 отраслевых группах.

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