Разноценные бумаги

Конкурсный управляющий ООО «Кастом Кэпитал Групп» попытался оспорить в суде продажу входившей в холдинг одноименной инвесткомпании. В 2017 году ООО «ИК „Кастом Кэпитал“» (после реорганизации — ООО «ИК „А Плюс“») приобрел бизнесмен Руслан Яловенко. Стоимость актива была оценена в 78,5 млн руб., за которую покупатель расплатился векселями на 126 млн руб. В итоге ценные бумаги были переданы в «ИК „Кастом Кэпитал“», поэтому управляющий настаивал на безвозмездности сделки и ее недействительности. Но в ходе судебной экспертизы выяснилось, что рыночная стоимость актива на момент ее совершения составляла 972,6 тыс. руб. Эту сумму господин Яловенко выплатил в конкурсную массу должника, и в удовлетворении заявления было отказано.

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел заявление конкурсного управляющего ООО «Кастом Кэпитал Групп» к бывшему собственнику ООО «ИК „А Плюс“» (ранее ООО «ИК „Кастом Кэпитал“») Руслану Яловенко. Управляющий потребовал признать недействительным договор купли-продажи между «Кастом Кэпитал Групп» и ответчиком, в результате заключения которого господин Яловенко получил 100% доли в уставном капитале инвесткомпании.

Сделка была совершена в сентябре 2017 года. Новый владелец провел ребрендинг актива, инвесткомпания сменила название на «А Плюс». Тогда сообщалось, что сумма этой сделки была в пределах рыночной стоимости и не превышала 15–20 млн руб. Как указано в материалах дела, по условиям договора стоимость доли была оценена в 78,5 млн руб. В качестве подтверждения оплаты суду был представлен акт приема-передачи векселей на эту сумму, должнику переданы 14 векселей ООО «Капитал» со сроком предъявления не ранее 1 февраля 2022 года на общую вексельную сумму 120,6 млн руб. На следующий день после сделки указанные векселя были проданы по договору в ООО «ИК „Кастом Кэпитал“», оплата по векселям не получена. Таким образом, конкурсный управляющий указывает на безвозмездность сделки по продаже 100% доли в уставном капитале общества.

Напомним, холдинг Custom Capital был образован в 2012 году после раздела бизнеса группы «Витус». Часть активов перешла к бывшим совладельцам «Витуса» Сергею Бровцеву и Тимуру Гатауллину, которые учредили Custom Capital. Двумя ключевыми направлениями группы были заявлены инвестиции и девелопмент. Они развивались под разными брендами: Custom Capital (ООО «Кастом Кэпитал Групп») занималось продвижением на финансовых рынках, за собственные проекты группы в недвижимости отвечала компания «Бриг-Девелопмент». В марте 2019 года компании группы были признаны банкротами по заявлению АКБ «Фора-Банк» из-за долга в 140 млн руб. За несколько лет до банкротства группа реализовала часть своих активов. Помимо ИК холдинг продал управляющую компанию «Кастом Кэпитал». Ее в 2016 году выкупило пермское ООО «Строй-Контраст», близкое к структурам экс-владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева.

В ходе судебного процесса об активах инвесткомпании ответчик заявил, что стоимость доли в уставном капитале общества на дату заключения договора не составляла 78,5 млн руб., и ходатайствовал о проведении экспертизы. До ее окончания процесс по делу был приостановлен.

Согласно экспертному заключению ООО «Бизнес Эксперт», рыночная стоимость 100% доли в уставном капитале ИК «А Плюс» на момент продажи составляла 972,6 тыс. руб., по состоянию на начало 2020 года — 14 тыс. руб.

Руслан Яловенко согласился с оценкой экспертов и выразил готовность оплатить 972,6 тыс. руб. ООО «Кастом Кэпитал Групп». Остальные участники дела также не выразили сомнений касательно результата экспертизы. В феврале господин Яловенко перечислил средства в конкурсную массу компании.

В итоге суд отказал в удовлетворении требований конкурсного управляющего «Кастом Кэпитал Групп», так как приобретатель по недействительной сделке вернул все исполненное в конкурсную массу.

Отметим, сейчас у «А Плюс» другой собственник. После Руслана Яловенко в 2018 году владельцем компании стал Алексей Чернов, с 2019-го ООО принадлежит Арману Сукиасяну.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин отмечает, что решение суда вызывает двоякие ощущения. «С одной стороны, теоретически все корректно: установили, что должник недополучил денежную сумму за проданный актив, ответчик внес данную денежную сумму, все довольны. Но на самом деле очень похоже, что стороны достигли закулисных соглашений. Цена сделки по договору — более 70 млн руб., покупатель передает векселя на 120 млн руб. Но потом все дружно соглашаются, что реальная цена актива менее 1 млн, и арбитражный управляющий должника удовольствуется данной суммой. Такого я ранее не встречал. На самом деле, установив безвозмездность передачи, необходимо было актив вернуть должнику и продавать с торгов. А сейчас, по сути, актив реализован в обход процедуры торгов»,— говорит юрист.

Екатерина Артемова