На следующей неделе в Татарстане потеплеет до 5 градусов выше нуля

В Татарстане 22 и 23 марта температура воздуха днем составит 0..+5°. В течение дня также ожидается небольшой снег. Об этом сообщает Гидрометцентр.

При этом в ближайшие сутки в регионе сохранится морозная погода. Ночью похолодает до -5..-10°, днем ожидаются +2..-3°. Синоптики прогнозируют небольшой снег, мокрый снег. В отдельных районах возможен гололед, ночью и утром туман.

Похожая погода ожидается и в выходные. В отдельных районах возможна слабая метель. Ночью столбики термометров покажут -4..-11°, ночью 21 марта при прояснениях до -15°, днем потеплеет до +1..-4°.

"Ъ-Казань"