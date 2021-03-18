Оскольский завод металлургического машиностроения показал прибыль в 2020 году

Работающий в Старом Осколе Белгородской области Оскольский завод металлургического машиностроения (ОЗММ, принадлежит местному бизнесмену Олегу Клюке) по итогам 2020 года продемонстрировал чистую прибыль в 3,23 млн руб. при убытке 69,96 млн руб. годом ранее. Об этом говорится в опубликованной бухгалтерской отчетности компании.

Выручка завода за год осталась практически неизменной: она снизилась с 2,09 до 1,93 млрд руб. Однако у компании существенно выросли прочие доходы при меньшем росте прочих расходов.

Напомним, в 2020 году арбитражный суд Белгородской области прекратил рассмотрение заявления о банкротстве завода. Предприятие полностью погасило задолженность перед ООО «Сталь комплект», которое подавало заявление о банкротстве ОЗММ с требованиями взыскать 1,24 млн руб. долга.

Олег Мухин