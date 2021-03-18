«Спартак» — «Урал»: ставки с повышенными коэффициентами на матч 18 марта

18 марта «Спартак» примет на своем поле «Урал» в матче 23-го тура ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги. Фонбет предлагает повышенные коэффициенты и более 450 котировок на эту встречу. На победу «Спартака» можно поставить за 1.45, на ничью — за 4.50, на победу «Урала» — за 8.80, на аут в первую минуту игры — за 1.70, на незасчитанный гол — за 2.55, на гол из-за штрафной — за 2.85.

Ставки на игроков

В Линии принимаются ставки на футболистов обеих команд. На гол Промеса правой ногой можно поставить за 2.80, на гол Ларссона или Соболева —за 1.40, на то, что Айртон получит желтую карточку, — за 3.00, на голевую передачу Эль-Кабира — за 3.80, на гол Бикфалви во втором тайме — за 7.80.

Квинси Промес

В 22 матчах нынешнего сезона в чемпионатах Нидерландов и России Промес забил 7 голов и отдал голевую передачу. На гол Промеса можно поставить за 2.70, на гол правой ногой — за 2.80, на голевую передачу — за 3.00, на гол во втором тайме — за 5.00, на дубль — за 9.00, на гол головой — за 16.00.

Всего в Линии более 15 котировок на Промеса. Варианты с самыми крупными коэффициентами: первый и последний гол в матче за 20.00, удаление за 50.00, автогол за 50.00.

Эрик Бикфалви

Бикфалви — самый результативный футболист «Урала» в нынешнем сезоне РПЛ по системе «гол+пас». В 17 матчах на его счету 6 голов и голевая передача. На гол Бикфалви можно поставить за 4.00, на гол правой ногой — за 8.00, на голевую передачу — за 9.00, на гол в первом тайме — за 8.00, на первый или последний гол — за 7.00, на гол головой — за 10.00.

Всего в Линии более 15 котировок на Бикфалви. Варианты с самыми крупными коэффициентами: гол и голевая передача за 25.00, удаление за 30.00, автогол за 50.00.

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