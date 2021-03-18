«Игры шпионов» внедряются в прокат

В российский прокат выходит шпионский фильм с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Британский актер играет завербованного МИ-6 торговца, который пытается предотвратить Карибский кризис. Заслуживает ли картина «Игры шпионов» внимания и почему в ней опять появляются «злые русские»? Об этом — Иван Якунин.

Авторы рассказывают историю британского бизнесмена Гревилла Винна. По работе Винн часто путешествовал, именно поэтому его в 60-х годах было решено завербовать в агенты разведки. Перед Винном стояла задача найти в СССР информатора, чтобы передавать данные сначала в Лондон, а потом уже в Вашингтон.

В оригинале фильм называется «Курьер». Во время инструктажа Винну сообщают, что в России никому нельзя доверять, ведь каждый может оказаться агентом КГБ. Но на самом деле это картина вовсе не о конфликте двух стран, настаивает режиссер Доминик Кук: «Это что-то вроде шпионской драмы, не традиционный триллер, а картина о взаимоотношениях, правдивый рассказ о людях, которые спасли мир. Очень немногие знают о том, что произошло. В 60-х эта операция была на слуху, сейчас она немного затерялась в истории, но все же это отличная байка, основанная на реальных событиях».

В реальности история не сильно похожа на героическую. Когда Винн приехал в СССР, полковник ГРУ Олег Пеньковский сам вышел с ним на контакт и предложил передавать данные якобы в обмен на щедрую оплату и помощь в выезде за рубеж. Обоих в итоге поймали, Пеньковского расстреляли, а Винн отсидел в колонии почти год и был обменян на российского шпиона. Но Бенедикт Камбербэтч смотрит на эту роль иначе:

«Я кое-что знал о Карибском кризисе, как минимум из уроков истории. Но я понятия не имел ни об этом человеке, ни о том, что он передавал важнейшую информацию, благодаря которой Кеннеди смог обыграть Хрущева в эти шахматы. А ведь на кону стояло взаимное уничтожение двух держав. Меня очень привлекает идея, что самый обычный человек может стать героем, совершая неординарные поступки бескорыстно, просто из желания защитить свою семью и всех остальных. Моего героя тренировали на скорую руку и кинули разбираться во всем самостоятельно. Это интересно играть, персонаж из обычного человека становится профессионалом и героем, который пытался спасти своих друзей».

Собственно, другом Гревилла Винна называют самого советского информатора. В трейлере есть эпизод, когда Камбербэтч настаивает, что не может оставить его в руках КГБ, зная о последствиях. Иной реакции спецслужб ожидать и не стоило. Всего за полтора года Пеньковский передал на запад больше 5 тыс. секретных документов, оставляя микроснимки в спичечных коробках или прямо на улице обращаясь к иностранным туристам с просьбой передать информацию о нем в посольство.

В фильме много рассказывается о методах разведчиков прошлого века. Но есть и современные мотивы, отметила актриса Рейчел Броснахэн, которая сыграла спецагента: «Мне очень близки такие героини: голодные до успеха, амбициозные, волевые женщины. Эмили – одна из немногих женщин, работавших в ЦРУ в 60-е. Она стремилась проявить себя в традиционно мужском деле. Было здорово воплотить такого персонажа в жизнь, напомнить о том, сколько мы сделали с тех пор, но как много нам еще предстоит совершить».

Впрочем, российского зрителя может ждать разочарование из-за множества стилистических погрешностей. В трейлере, например, можно увидеть здание, похожее на сталинскую высотку, с гордой надписью «Отель Виталий». А советские персонажи, собираясь за столом, пьют не «за здоровье», а «на здоровье». Хотя вряд ли на это обратили внимание зарубежные зрители, поставившие фильму оценку 6/10.