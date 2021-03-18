Ярославский бизнес взял кредитов на 255 млрд рублей

Совокупный объем кредитного портфеля юрлиц и индивидуальных предпринимателей Ярославской области достиг 255 млрд руб. сообщили в пресс-службе Ярославского отделения Банка России. В сообщении отмечается, что в 2020 году объем кредитов вырос на 43 млрд руб., что составляет 20% от общей массы кредитов.

По данным пресс-службы, кредитная задолженность субъектов малого и среднего предпринимательства выросла на 28%. По итогам 2020 года кредитный портфель МСП составляет 37,5 млрд руб. Больше всего выросло кредитование организаций АПК Ярославской области (на 20%). Предприятия оптовой и розничной торговли увеличили кредитование на 19%, региональная строительная отрасль на 12%, а предприятия транспорта и связи - на 7,5%.

Банк России отмечает положительную тенденцию к снижению величины просроченных кредитов. За 2020 год объем просроченных кредитов сократился на 1,6%.

В пресс-службе рассказали, что наибольший спрос среди мер поддержки бизнеса период пандемии коронавируса у ярославских предпринимателей вызвали кредиты под 2%, условия которых предполагают его полное или частичное списание через год в случае сохранения определенной доли трудовых коллективов. Такие кредиты оформили 4 тыс. предприятий региона, получив 6 млрд руб. заемных средств. Еще один вид финансовой помощи – кредиты под 0% на поддержку занятости получили более 750 предприятий области на общую сумму 1 млрд руб.

За время действия мер поддержки для более 1 тыс. предприятий региона банки снизили кредитную нагрузку. Общий объем реструктурированных кредитов ярославскому бизнесу составил около 7 млрд руб. В том числе, 600 предприятий региона получили кредитные каникулы, во время которых на шесть месяцев были приостановлены выплаты по кредитам на общую сумму 1 млрд руб.

По словам управляющего ярославским отделением Банка России Владимира Алексеева, в 2020 году ярославский бизнес активно пользовался льготным кредитованием по госпрограммам, и проводил реструктурирование своей задолженности по действующим кредитам.

«Банки в целом удовлетворили потребность ярославских предприятий, реализовав меры господдержки бизнеса во время пандемии»,— уточнил господин Алексеев.

Антон Антонов