В центре Саратова пьяные подростки избили прохожего

В Саратове началась проверка по факту избиения 18-летнего прохожего, предположительно, выходца с Кавказа.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, нападение на юношу произошло вчера поздно вечером на проспекте Кирова. Потасовку с участием четырех человек заметили сотрудники ППС. Они пришли на помощь пострадавшему и задержали злоумышленников. Ими оказались трое несовершеннолетних жителей города. С их слов, причиной конфликта стали возникшие между ними и потерпевшим неприязненные отношения.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по факту нахождения в общественном месте в нетрезвом виде, другие обстоятельства инцидента устанавливаются.

Марина Ковалева