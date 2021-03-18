«Милан» — «Манчестер Юнайтед»: ставки с повышенными коэффициентами на матч 18 марта

18 марта «Милан» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Фонбет предлагает повышенные коэффициенты и более 450 котировок на этот матч. Фонбет является официальным партнером футбольного клуба «Милан».На победу «Милана» можно поставить за 3.45, на победу «Манчестер Юнайтед» — за 2.20, на ничью — за 3.55, на гол из-за штрафной — за 2.60, на фол в первые 3 минуты игры — за 1.60, на незасчитанный гол — за 2.50.

Ставки на игроков

В Линии принимаются ставки на футболистов обеих команд. На гол или ассист Леау можно поставить за 3.20, на гол Рашфорда правой ногой — за 4.00, на желтую карточку Фреду — за 2.90, на голевую передачу Кесси — за 8.00, на то, что Фернандеш забьет с пенальти, — за 5.50.

Маркус Рашфорд

Рашфорд — один из лучших бомбардиров «Манчестер Юнайтед». В 29 матчах АПЛ Маркус записал на свой счет 9 голов и 7 голевых передач. На гол Рашфорда и победу «Манчестер Юнайтед» можно поставить за 5.50, на голевую передачу — за 5.50, на гол правой ногой — за 4.00, левой — за 9.00, на дубль — за 13.00, на гол головой — за 10.00, на то, что Маркус забьет первый или последний гол, — за 4.50.

Всего в Линии более 15 котировок на Рашфорда. Варианты с самыми крупными коэффициентами: гол и ассист за 19.50, гол и победа «Милана» за 20.00, автогол за 50.00.

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