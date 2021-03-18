Ледяной дождь с метелью ожидаются в Оренбуржье

Ледяной дождь, гололед и туман видимостью одна тыс. м и менее ожидаются в Оренбургской области в ближайшие сутки. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

По информации синоптиков, в этот период в восточных районах Оренбургской области усилится ветер, ожидаются порывы до 15-20 м/с. Также в следующие 24 часа в регионе прогнозируется метель.

Кроме того, в Оренбургской области выпадет сильный снег: ночью в пятницу в восточных районах, днем – в западных. В связи с этим специалисты просят жителей региона не выпускать на улицу детей без сопровождения родителей и носить нескользящую обувь.

Георгий Портнов