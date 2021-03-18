Chanel создают Международный культурный фонд

Компания Chanel придает направлению поддержки культуры и искусства новый импульс, чтобы помочь современным художникам совершить культурную перезагрузку после пандемии. Chanel объявляют о создании Международного культурного фонда, который будет развивать программы и формировать партнерства, призванные содействовать творческим инициативам и вдохновлять на новые идеи, расширяя их присутствие в культуре и обществе.

Среди таких программ — премия Chanel Next Prize для поддержки десяти художников из разных дисциплин. Важнейшей частью работы фонда будет вручение премии в размере €100 тыс. профессионалам в области музыки, танца и изобразительных искусств, в корне переосмысляющим искусство и свою среду. На награду могут претендовать деятели искусств любого возраста, пола и национальности: премия призвана поддерживать преобразования, развивать систему наставничества и расширять создаваемое Chanel сообщество. Первых лауреатов номинирует и отберет экспертный совет премии. Подробности о его решениях станут известны в ближайшие месяцы.

Вторым важным направлением станет международное сотрудничество с культурными институциями и организациями- единомышленниками для разработки новаторских программ, призванных изменить культурный ландшафт и творческое мышление, а также реализовать проекты, подчеркивающие равноправие всех голосов, способствовать кроссдисциплинарному взаимодействию, развивать новаторские идеи во благо культуры и общества. В число программ войдет и ГЭС-2 (Москва), трехлетняя менторская программа резиденции для художниц, переосмысляющих границы перформативных искусств на пересечении театра, музыки, танца и видео. Программа будет реализована в рамках проекта нового городского культурного пространства в центре Москвы на месте бывшей электростанции, которое будет открыто в 2021 году. Автор проекта реконструкции ГЭС-2 — Ренцо Пьяно и архитектурное бюро RPBW.

Опираясь на вековые традиции поддержки культуры и искусства, заложенные еще Габриэль Шанель, покровительницей и вдохновительницей многих видов искусства, фонд намерен утверждать свободу творческого самовыражения и личностного развития как основополагающие ценности дома Chanel.