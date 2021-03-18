Волгоградец заключен под стражу за хищение 76 млн рублей

Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 44-летнего Михаила Калонкина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 33, ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов области.

По версии следствия, обвиняемый, вступив в преступный сговор с иными лицами, похитил денежные средства регионального бюджета на сумму свыше 76 млн руб., предназначавшихся для оплаты работ в рамках госконтракта по ликвидации несанкционированных свалок на территории Среднеахтубинского района области. 17 марта Михаил Калонкин был объявлен в международный розыск.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания на территории РФ либо с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае его экстрадиции или депортации на территорию России.

Мария Шахрай